Palmi (Rc) – Progetto GiochiAmo, tutela del benessere dei bambini

Condividi

Ieri presso il “Centro Ugo Ambesi” hanno avuto inizio le attività previste dal progetto “GiochiAMO Insieme – la normalità è differenza”, promosse dal Sindaco e da tutta l’Amministrazione Comunale, nonché fortemente volute e organizzate dall’Assessore al Welfare ed ai servizi sociali Alessia Avventuroso e dalla Consigliera Denise Iacovo.

«Lo scopo del progetto è quello di coinvolgere in attività ludiche e ricreative per la promozioni di processi di socializzazione ed inclusione che vadano al di là delle barriere costituite dalla diversità, per un processo di vera integrazione – ha detto l’assessore Alessia Avventuroso – Nel corso di questi giorni, i bambini saranno protagonisti di diverse tipologie di laboratorio all’aria aperta, alternando pittura, disegno, musica, scultura con das e argilla, educazione alla raccolta differenziata, al riciclo creativo ed al rispetto della natura. Riteniamo che iniziative di questo genere costituiscano elemento di grande rilevanza per il futuro della nostra terra, perché i nostri bambini, saranno gli adulti di domani».

«Prendersi cura dei bambini è un obbligo morale della nostra società, sempre attenta alle “cose da fare”, a scapito dei momenti di ascolto e condivisione con i più piccoli. In un contesto socio-culturale sempre più virtuale, è di grande importanza recuperare lo “spirito dell’infanzia”, offrendo ai bambini di oggi il gioco creativo, lo stare insieme, l’ascolto, la condivisione – spiega la consigliera Denise Iacovo – È proprio in questa logica del “prendersi cura” che io e l’ass. alle pol. sociali Avventuroso abbiamo ideato e realizzato il progetto ”GiochiAMO insieme – La normalità è differenza”. Ieri, nel primo giorno di inizio attività progettuali, i bambini ci hanno insegnato che la loro spontaneità ed il loro sorriso sono strumenti infallibili per abbattere ogni barriera e dar valore alle diversità, basta solo stimolarli alle interazioni sociali».

«Si tratta di un’attività progettuale per la promozione di processi di socializzazione, inclusione ed integrazione, e che mira ad abbattere ogni tipo di barriera, sia fisica che mentale – ha spiegato il sindaco Giuseppe Ranuccio – La nostra Amministrazione ha sin dal principio posto tra le proprie priorità il benessere e la tutela dei bambini. Non possiamo trascurare il benessere dei più piccoli, perché significherebbe trascurare il futuro della nostra città e del nostro paese».