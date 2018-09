Nava: ‘A Oliverio chiederà venga approvata la doppia preferenza’

Condividi

Al presidente della Giunta Oliverio chiederò che entro il mese di settembre venga approvata la legge sulla doppia preferenza in osservanza di quanto sancito dalla Costituzione e la legge 20/2016. Sarà l’occasione per ricordare l’impegno della CRPO che si è sempre battuta per questa battaglia civile, sociale e culturale, fin dal suo insediamento. La presenza femminile nei luoghi di decisione contribuisce a realizzare l’uguaglianza di genere nelle rappresentanze istituzionali e permette di conoscere i bisogni effettivi delle donne: è l’affermazione di un vero e proprio diritto”.

Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, annuncia l’incontro di domani, lunedì 17 settembre, con il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio. “E’ un momento che consideriamo importante nel percorso che porta al raggiungimento di una democrazia paritaria completa basata sul riconoscimento delle capacita delle donne e del loro valere. Sia il presidente del Consiglio regionale Irto che il presidente della Giunta Oliviero – rilancia Cinzia Nava- si sono espressi positivamente, ma ritengo non sia più possibile aspettare perché vorrebbe dire continuare ad alimentare discriminazioni e pertanto rinnoverò l’invito che la questione trovi una corsia rapida in Aula. Anche di questo abbiamo discusso nel corso di un recente incontro organizzato dalla Casa Delle donne ‘Fimminatv’ per fare il punto della situazione in vista del prossimo Consiglio regionale., condividendo insieme l’importanza e l’urgenza di un obiettivo che è voluto da tutte le donne della Calabria e che non conosce colore politico”.