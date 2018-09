NASCE FIMMINATV ON THE ROAD

E’ stato siglato l’accordo tra la Casa delle Donne di FìmminaTv e il Tour Operator calabrese Master Group con sede a Gioia Tauro, destinato a far viaggiare le donne calabresi in Italia e nel resto del mondo.

“Le donne già viaggiano, ci mancherebbe altro”, afferma Raffaella Rinaldis, fondatrice di FìmminaTV e della sua Casa delle Donne, “l’obiettivo di questo accordo invece risiede nel fatto che con maggiori difficoltà si spostano da sole e ancora di meno se per poter assistere ad una manifestazione sulle disparità, sulle discriminazioni o per un evento di alto valore culturale. Molte donne lo fanno ma noi vogliamo permettere a tutte di poterlo fare. È facile parlare ad una donna di parità di genere e dei suoi diritti quando li conosce bene e si è formata in eventi di settore o culturali. Più difficile è se dobbiamo farlo con una donna che ha avuto minore accesso a queste opportunità”.

I viaggi quindi permettono di poter seguire eventi legati alla lotta contro le discriminazioni e ai diritti paritari e, contemporaneamente, manifestazioni culturali nelle località sede delle iniziative sociali.

Uno dei prossimi viaggi sarà quello agli Stati generali delle Donne a Matera, il 24 e 25 gennaio 2019.

“I viaggi saranno organizzati con passaggi lungo tutta la Calabria, un sistema di assistenza al viaggio garantirà di poter comodamente iscriversi senza prestare attenzione ad altri aspetti organizzativi. Tour Leader altamente specializzati saranno a disposizione delle viaggiatrici per vivere l’esperienza nella massima tranquillità”, così Lino Cangemi, General Manager della Master Group Tour Operator. Alpinista e Himalaysta dal curriculum di globetrotter, Cangemi prevede anche itinerari ambientalisti ed escursionistici dentro e fuori la Calabria grazie alla presenza degli accompagnatori della SudTrek da lui stesso presieduta.