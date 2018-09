Movimento Nazionale per la Sovranità – Nominati Coordinatori per l’Area Grecanica

In data odierna il Commissario Provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità Ernesto Siclari ha provveduto alla nomina dei Coordinatori per l’Area Grecanica nelle persone di Pino Casile, attualmente Vice Sindaco presso il Comune di Bova e già Vice Coordinatore dell’Area Grecanica medesima, e Domenico Altomonte, già Presidente del Circolo MNS X Legione Romana di Melito Porto Salvo.

Con questo conferimento il Movimento Sovranista intende dare nuovo impulso all’azione politica sul territorio del basso Jonio in un’ottica programmatica che mira ad accorciare le distanze tra le diverse zone della Città Metropolitana.

Molteplici, infatti, si preannunciano le iniziative che verranno organizzate già nelle prossime settimane, volte alla diffusione ed alla valorizzazione dei principi che ispirano da sempre il nostro pensiero.