Messina – Visita Direttore Regionale VVF Sicilia al Comando Vigili del Fuoco

Ieri, il Direttore Regionale VVF della Sicilia, ing. Marco Cavriani, ha visitato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.

Ad accogliere il Direttore, il Comandante, ing. Pietro Foderà, i funzionari e il personale amministrativo e operativo.

Presso l’aula didattica del Comando di Via Salandra, il Direttore ha illustrato il suo programma per migliorare la struttura del soccorso nella regione Sicilia, mettendo in evidenza il percorso che intende affrontare anche per affrontare le carenze logistiche e strumentali dei Comandi.

Il Direttore ha concluso ringraziando il personale del Comando, per lo spirito di servizio dimostrato quotidianamente, e il Presidente della locale sezione dell’associazione Nazionale del C.N.VV.F., per il contributo dato dai soci per lo sviluppo delle attività di promozione della cultura della sicurezza.