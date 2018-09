Messina – Settimana aperta di promozione delle discipline olistiche

Condividi

Dal 24 al 29 Settembre il Centro Rén organizza nella sua sede di Messina (via N. Fabrizi 3, spalle Hotel Royal) una settimana gratuita a porte aperte rivolta a tutti coloro che sono interessati a conoscere l’Associazione e a provare le attività proposte per l’anno sociale 2018/19.

Sarà possibile partecipare alle lezioni di Yoga (Yoga per pazienti fibromialgici, Vinyasa Yoga, Yoga dolce), Qi Gong, Mindfulness, Bioenergetica, Feldenkrais, Antiginnastica, alle meditazioni di Osho, al laboratorio espressivo corporeo, prendere parte

ad un cerchio sciamanico e per i più piccoli anche Musicainfasce (0-36 mesi) e Sviluppomusicalità (3-5 anni). Sarà possibile provare trattamenti olistici individuali: Shiatsu, Reiki e massaggio bio-naturale. Il Centro Rén è anche Scuola di formazione per

operatori Shiatsu convenzionata APOS (Associazione Professionale Operatori e insegnanti Shiatsu). Sarà per tutti un’occasione per incontrarsi, dialogare e praticare insieme. L’evento è sponsorizzato da: Naturalmente Erboristeria, Naturalmente Pane,

Vegan&Veg.

Per informazioni: info@centroren.org; fb: Centro Rén.