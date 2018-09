Messina – Questa sera Premio alla Carriera “Messina Cinema 2018”

Condividi

Si svolgerà questa sera alle ore 21, in piazza Unione Europea, il Premio alla Carriera “Messina Cinema 2018”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, organizzata e diretta da Helga Corrao e Salvo Grasso.

Alla cerimonia sarà presente il sindaco, Cateno De Luca, insieme agli assessori, allo Spettacolo e alle Tradizioni Popolari, Giuseppe Scattareggia, e alla Cultura, Roberto Vincenzo Trimarchi. “Messina Cinema 2018” sarà assegnato a circa settanta persone, tra artisti e registi messinesi. L’invito all’evento, che rientra tra gli appuntamenti dell’agosto messinese, è stato esteso a Nino Frassica, Ninni Bruschetta e Francesca Chillemi, ma per la contemporaneità del Festival di Venezia saranno inviati alcuni videomessaggi. Il premio sarà assegnato anche ai familiari di Adolfo Celi, Tano Cimarosa e Massimo Mollica. Per la prima volta un’Amministrazione comunale attribuisce un riconoscimento sia alla memoria di artisti messinesi sia a coloro che svolgono un’attività ultratrentennale nel contesto artistico, non soltanto cittadino ma anche nazionale. Tale appuntamento potrà essere riproposto in futuro in altri settori artistici, dalla poesia alla scrittura, dalla pittura alla musica. Nel corso della serata in programma una sfilata di moda e momenti musicali. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sarà vietato il transito dalle 17 alle 24 in via Argentieri, nel tratto antistante Palazzo Zanca, tra le vie Consolato del Mare e San Camillo.