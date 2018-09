Messina – Provvedimenti viari domenica a Gravitelli

Condividi

Il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto limitazioni viarie a Gravitelli, in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Maria delle Grazie e delle Gravidelle, che si terranno sabato 8 e domenica 9.

Pertanto, per consentire lo svolgimento dello spettacolo di giochi pirotecnici, domenica 9, nelle fasce orarie 8-8.02; 17.30-17.32; 21-21.02; 23-23.10, in via padre Nino Trovato, nel tratto compreso tra piazza Versaci e piazza D’Armi, vigeranno i divieti, di sosta con rimozione coatta ambo i lati, e di transito veicolare e pedonale.