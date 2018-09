Messina – Prorogate le limitazioni viarie sulla circonvallazione

Condividi

Sono stati prorogati i provvedimenti viari adottati per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento di alcuni tratti dei viali Italia, Regina Margherita e Regina Elena, deformati per l’affioramento delle radici degli alberi, con interventi di eliminazione dossi dalla sede stradale e di rifacimento della pavimentazione stradale e del marciapiede. Pertanto sino al 26 ottobre, sul viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Interdonato, saranno vietati la sosta 0-24, su entrambi i lati, ed il transito nella parte valle della carreggiata.

In vigore anche il limite massimo di velocità di 20 km/h e l’interdizione del transito pedonale sul marciapiede lato valle.