Messina – “Il Cristo dei Minori: dalla chiesa di S. Francesco alla città”

Condividi

Domani, martedì 18, alle ore 17.30, nella Sala Giovanni Rappazzo nel foyer del Palacultura, alla presenza del sindaco, Cateno De Luca, si terrà l’evento “Il Cristo dei Minori: dalla chiesa di S. Francesco alla città”.

L’iniziativa ufficializza la donazione alla Biblioteca Comunale della raccolta di disegni e fotografie avvenuta con deliberazione di Giunta municipale n. 271 dello scorso 15 maggio. I bozzetti rientrano nell’ambito del concorso nazionale indetto nel 1991 e presieduto dal Centro Italiano Promozione Rassegne d’Arte (C.I.P.R.A), che invitò duecento artisti a produrre modelli e progetti per la creazione di un Crocifisso bronzeo per la Chiesa di San Francesco all’Immacolata. La giuria selezionò dieci finalisti per la produzione di bozzetti plastici in scala 1:5 e precisamente Antonio Amore, Paola De Gregorio, Giuseppe Farina, Michela Giustolisi, Giovanni Guglielmo, Leone Sinibaldi, Giulio Tamburrini, Giacomo Tarantola, Tiburzi e Marcello Tommasi. Gli elaborati furono esposti nel marzo del 1992 e Tiburzi fu il vincitore. La figura del Cristo, alta tre metri, venne fusa alla presenza dell’artista nella fonderia “Domus Dei Sud” ed installata sull’altare della chiesa il 17 marzo del 1993. Il programma prevede, dopo i saluti del sindaco De Luca, gli interventi di padre Giuseppe Fanara della Chiesa di San Francesco e del critico d’arte, Mosè Previti, mentre i disegni degli artisti saranno esposti nella Sala Lettura della Biblioteca comunale. In occasione del Bibliopride, organizzato dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), giovedì 20, alle 17.30, sempre nella Sala Lettura della Biblioteca comunale, sarà presentato il volume “Il ritorno della squadriglia”, di Enzo Rosana ed edito da Kimerik.