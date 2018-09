Messina – Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie

Condividi

Per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti nel villaggio Pace, in onore della Madonna delle Grazie, domenica 9, dalle ore 18 alle 22, verranno apportate modifiche ai percorsi delle linee bus 72, 74, 78, 79 e 81/. In partenza dal Cavallotti, giunti alla rotatoria dell’Annunziata, effettueranno il percorso: rotatoria Annunziata, a sinistra salita viale Annunziata, a destra Panoramica, a sinistra torrente Guardia, a sinistra via C. Pompea e percorso regolare.

Al ritorno, giunti a torrente Guardia proseguiranno: a destra salita torrente Guardia, a destra Panoramica, a sinistra viale Annunziata, viale della Libertà e percorso regolare. Tutte le modifiche potranno essere consultate sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it.