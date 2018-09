Messina – Designati componenti Consiglio Amministrazione e Collegio dei Revisori

Condividi

Sono stati designati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della costituenda Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina (A.ris.Me.), ai sensi degli artt. 6 e 10 dello Statuto A.ris.Me., approvati con deliberazione n. 46/C dello scorso 4 settembre. In seno al Cda, sono stati nominati in qualità di presidente, l’avv. Marcello Scurria, e componenti, l’ avv. Alessia Giorgianni e l’arch. Giuseppe Aveni.

Per il Collegio dei Revisori è stato nominato presidente il dott. Salvatore Loria, la rag. Margherita Milazzo ed il dott. Rosario Passari, componenti.