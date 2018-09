Messina – Carreggiata lato mare via Garibaldi limitazioni al traffico

Condividi

Per consentire la ricollocazione nella carreggiata est (lato mare) di via Garibaldi delle cosiddette”castellane”, che costituiscono gli attraversamenti pedonali rimossi per consentire in sicurezza lo svolgimento della processione della Vara lo scorso 15 agosto, sono stati adottati provvedimenti viari.

Da oggi sino a venerdì 14, sul lato mare della via Garibaldi è interdetto il transito veicolare per semicareggiata nei tratti in cui insistono gli attraversamenti pedonali rialzati. Pertanto, il suddetto divieto è in vigore in corrispondenza di largo Minutoli (presso Palazzo Zanca); all’intersezione con la via Laudamo (presso Teatro Vittorio Emanuele); all’incrocio con il viale Boccetta; in corrispondenza di piazza Unità d’Italia; e nel tratto antistante la chiesa di San Giuliano.