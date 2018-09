Malara (Pd): “Nuovo Tribunale, Falcomatà andiamo a constatare lo stato dell’arte”

Condividi

“Apprendo con apprezzamento che in seguito alle precedenti richieste, anche della mia, e alle successive segnalazioni del Sindacalista Fisca Cisl Antonino Botta, il Sindaco Falcomatá voglia vederci chiaro sul PalaTribunale e abbia chiesto al Rup un dettagliato report sullo stato dell’arte dei lavori. -a scrivere è il Segretario della sezione di Sbarre del PD Antonio Malara –

Tuttavia, non basta una dettagliata descrizione dello stato dell’arte dal Rup; la nuova Impresa Passerelli s.p.a. gode di ottima stima in ambito nazionale e circa una settimana fa ha portato a termine i lavori del Palazzo di Giustizia di Salerno, anche quello ripreso dopo una precedente impresa, e va dato credito al Sindacalista Botta, esponente del settore, che ha espresso alcune criticità da verificare. Il Palazzo di giustizia insieme con la Gallico Gambarie, che nello specifico è addirittura il più importante progetto del sud da 60mln di euro, – prosegue l’esponente DEM Malara – sono i due progetti più importanti della città metropolitana. Propongo al mio Sindaco Falcomatá, che bene ha fatto ad interessarsi della tematica perché sulle opere pubbliche ci giochiamo la prossima elezione, di costruire una squadra per verificare di persona lo stato dell’arte dei lavori sia del PalaTribunale che della Gallico Gambarie, dove stranamente dopo le ferie dell’impresa dall’1 agosto i lavori sembrano non essere ripresi”.