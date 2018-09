Le relazioni bilaterali Italia-Russia: il 29 settembre incontro a Lamezia Terme

Condividi

L’incontro, promosso da Cantiere Laboratorio e Gioventù Controcorrente, in collaborazione con le associazioni Speranza, Russkoe Pole e Madre Russia, si svolgerà a Lamezia Terme, sabato 29 settembre 2018 alle ore 18.00 presso la Sala Convegni “Prunia”.

Si parlerà di cooperazione economica, politica interna ed estera della Federazione Russa e di sicurezza internazionale.

L’importante evento sarà presentato da Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio, e vedrà la partecipazione di illustri ospiti:

– Nazir Evloev, Presidente Internazionale dei Blogger, ex portavoce del Ministero degli Affari Interni in Unghescia (Russia) durante la guerra in Cecenia, pagando sulla propria pelle il prezzo della pace. In uno degli attentati subiti ha, infatti, perso una gamba.

Evloev affronterà il discorso sulla politica interna ed estera della Federazione Russa

– Vladimir Anikovic, esperto del Dipartimento per gli Affari Internazionali di Media Holding, “Regioni della Russia”, che tratterà la parte economica e commerciale della Russia e sugli scambi bilaterali Italia-Russia.

– Leonardo Luca D’Agostini, il quale nel corso dell’incontro presenterà il suo libro “Dalla parte del presidente Putin”. Un libro intelligente, coraggioso e semplice che smantella una ad una tutte le menzogne e la disinformazione portata avanti dalla propaganda e dalla comunicazione occidentale contro Vladimir Putin. Il lettore avrà la possibilità di conoscere il vero Presidente della Federazione Russa, nemico numero uno dell’oligarchia finanziaria euro-anglo-americana.All’interno della sala ci sarà posto per la Mostra Internazionale dei disegni delle scuole di Mosca e Lugansk nell’ambito del progetto “Scuole del Mondo” per il concorso “Fiabe russe”, il tutto curato da Irina Vikhoreva, presidente dell’Associazione “Speranza”.