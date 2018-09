L’Antiquarium di Scalea (Cs) partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio

Condividi

L’Antiquarium di Scalea, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Pietro Metastasio”, l’associazione Arca, il Consorzio ECOtur ed il patrocinio del Comune di Scalea, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, promuove il prossimo 22 settembre un evento volto alla conoscenza e alla condivisione del beni materiali ed immateriali del proprio territorio. “Suoni e visioni. Storie da un passato dimenticato”, questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla sede periferica della Soprintendenza ABAP di Cosenza. Tema della kermesse sarà la condivisione: si condividerà il patrimonio culturale di Scalea -la storia, i luoghi, il paesaggio, i monumenti, le tradizioni- attraverso un viaggio raccontato e cantato. Gli studenti del liceo scientifico di Scalea alle 18,00 condivideranno la loro esperienza nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro accompagnando i visitatori all’interno dell’Antiquarium. Spazio poi alla passeggiata nelle vie del borgo che sarà allietata dal cantastorie Biagio Accardi in un viaggio sentimentale attraverso musica e racconti di una narrazione orale oramai in disuso. Per l’occasione è previsto il prolungamento dell’apertura al pubblico dell’Antiquarium sino alle 23. L’ingresso è gratuito