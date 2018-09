Lamezia Terme – Verso il festival della Dottrina sociale

Condividi

Il cardinale Gualtiero Bassettti, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, sarà a Lamezia Terme il prossimo 20 settembre in preparazione al Festival della Dottrina sociale della Chiesa che quest’anno avrà come tema “Il rischio della libertà”.

Nella mattinata del 20 settembre il coordinatore del Festival della Dottrina sociale di Verona monsignor Adriano Vincenzi incontrerà gli studenti delle scuole lametine.

Un grande evento sociale ed ecclesiale, frutto del cammino di questi anni della scuola di Dottrina sociale giunta ormai al suo dodicesimo anno, in cui abbiamo sempre voluto mettere al centro i principi del bene comune e soprattutto rilanciare l’impegno dei cittadini verso la propria terra e verso la politica così come espresso più volte da Papa Francesco.

Sarà un momento di gioia e di gratitudine per tutta la Diocesi, affinché il nuovo anno pastorale possa portare frutti e risanare le ferite della nostra terra partendo dai principi della Dottrina sociale della Chiesa. Come Chiesa lametina vogliamo lanciare il messaggio che la sfida del lavoro e del bene comune si può vincere insieme, avendo come bussola il Vangelo e il Magistero sociale della Chiesa.

Giovedì 20 settembre, in Cattedrale, alle 16.30 dopo il saluto del direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro don Fabio Stanizzo, è prevista la prolusione del cardinale Bassetti. Seguirà la presentazione dell’ottavo festival della Dottrina sociale da parte del coordinatore monsignor Adriano Vincenzi e le conclusioni del vescovo di Lamezia Terme Luigi Cantafora