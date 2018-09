Lamezia Terme – La psicoterapeuta Amato premiata alla settimana ricerca-phenomena

Condividi

La XII edizione della “Settimana Internazionale della Ricerca-PHENOMENA” svoltasi a Napoli, dal 24 maggio u.s., con i propositi di promuovere la realtà scientifica e culturale de Mezzogiorno nei circuiti nazionali ed internazionali attraverso esperienze e testimonianze rivolte innanzitutto ai giovani, ha dato grandi soddisfazioni e il riconoscimento del 1° premio alla lametina la psicoterapeuta Dott.ssa Mariannina Amato , a conferma della sua capacità professionale, avendo già raccolto diversi riconoscimenti, a livello nazionale, ed europeo.

Nata nel 2006, la Settimana Internazionale della Ricerca , fin dall’inizio, ha avuto come finalità il dialogo tra discipline diverse sui temi più avanzati della ricerca scientifica e dell’innovazione culturale ed ha visto coinvolte, anche nelle precedenti edizioni, numerose Università italiane e partner internazionali consolidati. Tra questi, alcune prestigiose università straniere quali Harvard University e la Sorbonne, senza dimenticare l’University of the Arts of London e la United Arab Emirates University.

«Si tratta di un appuntamento che coniuga rigore scientifico e divulgazione al grande pubblico. L’obiettivo ambizioso è creare diversi incontri all’interno delle città dove sia possibile sentir parlare di scienza con semplicità e dove si possano avere risposte appropriate alle tante curiosità che il mondo esterno fa sorgere .Nelle undici edizioni precedenti, centinaia di ricercatori e studiosi italiani e stranieri, di differenti discipline, si sono confrontati, con linguaggi accessibili al più largo pubblico, in incontri, dibattiti, tavole rotonde, workshop e presentazioni di libri sui temi della ricerca contemporanea, ha sottolineato il Professore Nelson Mauro Maldonato, Direttore scientifico della manifestazione e psichiatra dell’UOC di Psichiatria e psicologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

La brillante ricercatrice, Dott.ssa Mariannina Amato, già aveva ricevuto riconoscimenti prestigiosi, come al 19° Congresso Europeo dell’EMDR a Strasburgo, dove aveva presentato i suoi ultimi lavori , sulla “3D THERAPY ©”, ma niente faceva ipotizzare questo ultimo traguardo raggiunto.

“La notizia mi è giunta inaspettata, ha dichiarato la Amato, e , avendo coincidenze di impegni, non sono potuta andare a Napoli per il ritiro di persona di questo importantissimo premio, che suggella e corona anni di impegno, sacrifici, e studi su tematiche che mi hanno sempre affascinato, riguardanti la mente umana”

Dedico questo risultato ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto negli anni di studio, e a mio marito , Fedele Ferro, che mi ha incoraggiato anche nei momenti più difficili. La ricerca, infatti, è come una gestazione, molto lunga e laboriosa, e comunque i mie risultati, in merito alla mia creazione “3D THERAPY ©” sono stati riconosciuti e valorizzati anche a livello europeo, ma questo primo premio, confesso , è arrivato inaspettato, e forse per questo risulta ancora più gradito !”