Lamezia Terme – Iniziativa “Un pasto al giorno”

Anche Lamezia aderisce all’iniziativa “Un pasto al giorno”.

L’attività sarà realizzata da Arturo Mottola e Vicky Garnica responsabili della Casa Famiglia “S. Clara” do Lamezia e da Marida Didano della Famiglia Aperta “Santa Teresina del Bambino Gesù” insieme con il Gruppo Scout “Lamezia 1” coordinato da Giuseppe e Silvia.

L’attività si realizzerà nella Parrocchia della Cattedrale di Lamezia dei “S. Pietro e Paolo” in corso Numistrano di cui è parroco don Carlo Cittadino.

Per permettere la collaborazione di tutti saranno allestiti due banchetti davanti la cattedrale nell’orario delle messe di domani, sabato 22 alle ore 19 e domenica 23, alle ore: 7.30-10.30-19