Lamezia Terme (Cz): riparte “Kalt”, laboratorio inclusivo in un teatro indipendente

Il Cantiere Laboratorio Teatro di Scenari Visibili, compie 5 anni di vita.

“Nel tempo, abbiamo abitato vari luoghi e conosciuto tante persone, piccole, grandi, tutte, sempre accomunate dalla stessa intenzione: conoscersi e sfidarsi.

Conoscersi perché il Teatro ti aiuta a sondare tra i cunicoli e le vallate del tuo essere, ti fa scoprire una voce sconosciuta, un talento inaspettato, un’attitudine. Ti fa contenere l’energia e misurare il gesto, ti fa rompere posture ed abitudini che ritenevi assegnate, ti alza lo sguardo e precisa le intenzioni. Sfidarsi perché dopo un po’ capisci di poter spostare l’asticella; ti ritrovi ad aspettare la prova del pubblico, anche per confermare la tua ricerca e tramutarla in conoscenza effettiva, reale, ed è a quel punto che scopri un nuovo passaggio: hai superato le resistenze ed allargato il confronto. Ciò che prima ti intimidiva ora ti affascina, ciò che prima era un confine ora è diventato una risorsa”. Il Teatro di KALT, che riparte con un incontro conoscitivo (prova gratuita) sabato 29 settembre h. 17,30, ospite ancora del TIP Teatro di Via Aspromonte è tutto questo. È preferire, alle armature tecniche che annullano la spontaneità, il restare liberi all’interno di un gioco dal profondo, meraviglioso, senso comunitario.