Lamezia Terme (Cz): riparte “Kalt”, il laboratorio teatrale di Scenari Visibili

Riparte fra qualche giorno il quinto anno consecutivo di KALT, il cantiere laboratorio teatrale di Scenari Visibili. Anche quest’anno, il laboratorio sarà diretto da Dario Natale, attore e regista, e sarà svolto nelle sale del Tip Teatro. L’appuntamento, incontro conoscitivo, è per sabato 29 settembre ore 17:30 al Tip. Il laboratorio è rivolto a più fasce d’età, e da sempre si caratterizza per essere fortemente inclusivo. Il Tip è un luogo senza barriere in cui confrontarsi e crescere. Insieme. “Nel tempo, abbiamo abitato vari luoghi e conosciuto tante persone, piccole, grandi, tutte, sempre accomunate dalla stessa intenzione: conoscersi e sfidarsi. Conoscersi perché il Teatro ti aiuta a sondare tra i cunicoli e le vallate del tuo essere, ti fa scoprire una voce sconosciuta, un talento inaspettato, un’attitudine. Ti fa contenere l’energia e misurare il gesto, ti fa rompere posture ed abitudini che ritenevi assegnate, ti alza lo sguardo e precisa le intenzioni. Sfidarsi perché dopo un po’ capisci di poter spostare l’asticella; ti ritrovi ad aspettare la prova del pubblico, anche per confermare la tua ricerca e tramutarla in conoscenza effettiva, reale, ed è a quel punto che scopri un nuovo passaggio: hai superato le resistenze ed allargato il confronto. Ciò che prima ti intimidiva ora ti affascina, ciò che prima era un confine ora è diventato una risorsa. Il Teatro di KALT è tutto questo. È preferire, alle armature tecniche che annullano la spontaneità, il restare liberi all’interno di un gioco dal profondo, meraviglioso, senso comunitario”.