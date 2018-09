Lamezia – Gianturco: “Smantellare Scordovillo. Chiederò l’intervento della Ferro”

Condividi

Sono passati troppi anni da quando le varie amministrazioni comunali promettevano il definitivo smantellamento del campo Rom di Scordovillo.

È trascorso anche molto tempo da quando i commissari prefettizi che guidano il Comune di Lamezia Terme hanno preso impegni a riguardo nel breve medio termine ma, dopo ben 9 mesi, ancora nulla si è mosso, eppure, è dagli anni ‘90 che i lametini chiedono un intervento concreto sul ‘Problema Rom’. Si tratta di una situazione inaccettabile per una città importante come Lamezia Terme. Il ghetto di Scordovillo è luogo di criminalità e di forte degrado sociale ed ambientale, confinante, tra l’altro, con l’ospedale civile Giovanni Paolo II e rappresenta una vergogna per tutta la Calabria.

Bisogna mettere fine a questa piaga eliminando definitivamente la baraccopoli. Occorre per tanto sensibilizzare il Ministro dell’Interno Matteo Salvini affinché il governo nazionale si attivi a favore del nostro territorio. Chiederò all’On. Wanda Ferro, da sempre attenta a ciò che accade nella nostra città, di occuparsi prima possibile di questa vicenda e di portarla all’attenzione del Parlamento.

Mimmo Gianturco

Fratelli d’Italia