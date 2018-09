Lamezia – domenica III edizione della “Motopasseggiata quad e moto”

Condividi

Si svolgerà domenica 23 settembre 2018 la III edizione della Motopasseggiata quad e moto con partenza prevista alle ore 9:00 da Acquavona Platania in direzione dell’abbazia di Corazzo nel Comune di Carlopoli.

Il percorso sarà affrontato su strade sterrate bianche sempre nel massimo rispetto per la natura. Una volta giunti a destinazione a tutti gli iscritti sarà offerto un Break a conclusione del quale si proseguirà in direzione della La Giurranda attraverso un percorso medio di 60 km, sempre attraverso strade bianche sterrate del Reventino.

All’interno del residence La Giurranda sarà possibile effettuare un bagno insolito in piscina con possibilità di spogliatoio e doccia per tutti gli iscritti, condizioni meteo permettendo, in attesa dell’arrivo di tutti i partecipanti, per il consueto pranzo di chiusura. Per questa edizione si prevede un aumento considerevole di partecipanti, nell’edizione precedente sono stati ben 205 gli iscritti. Inoltre per tutti i bambini saranno messi a disposizione quaddini e motocross gratis per l’intera giornata con un mini percorso predisposto all’interno del residence. Il motoraduno si concluderà con un sorteggio di ricchi premi.

La manifestazione è organizzata da una nuova associazione denominata ASD FAST in collaborazione con il Motoclub ENDURORITO con sede a Platania, fondato nel 2013 con circa 30 iscritti. La moto passeggiata ha il patrocinio della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

Lo scopo della manifestazione è quello di aggregare gli appassionati dell’off road a due e quattro ruote e di far conoscere le bellezze naturalistiche del nostro territorio.

Le iscrizioni a questa manifestazione sono aperte a chiunque possieda un quad o una moto da enduro in regola con il codice della strada, il percorso è stato studiato per poter essere affrontato anche dai principianti, sul tragitto sono infatti segnalate le varianti hard e soft.

Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione con la propria foto, inoltre durante il pranzo saranno estratti dei premi tra i partecipanti.

Per i possessori della tessera FMI, la quota di iscrizione è di 30 euro; per tutti gli altri è di 40 euro. La quota di partecipazione comprende l’assicurazione FMI.