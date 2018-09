Laganà (Anci ):protocollo metro city Anas grande intervento di manutenzione stradale

Condividi

L’importante protocollo di intesa tra la città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria e l’Anas è il risultato di un importante interlocuzione portata avanti dall’amministrazione Falcomatà e che realizza nei fattiquello che è il più grande intervento di messa in sicurezza, scarifica, messa in quota dei tombini, posa in opera di asfalto e segnaletica su Reggio Calabria negli ultimi 15 anni , questo afferma Francesco Laganà Coordinatore Metropolitano di Reggio Calabria per Anci Giovani.

Il protocollo di intesa firmato dal Sindaco Falcomatà ed a cui hanno lavorato il Vice Sindaco Riccardo Mauro, l’assessore al Bilancio della città Metropolitana di Reggio Calabria Nino Castorina , il dirigente Catalfamo ed il consigliere delegato del Comune Filippo Burrone andrà ad interessare tutta la zona nord di Reggio Calabria in arterie stradali nevralgiche ma abbandonate da anni alla totale incuria come la Via Vecchia Provinciale di Archi dichiara Laganà.

L’intesa con ANAS oltre a non avere un costo per le casse comunali dichiara Laganà è già operativa ed esecutiva tanto che Via Esperie e Via Italia sono interamente rifatte.

Riteniamo importante e virtuoso conclude Laganà che il Comune di Reggio Calabria che vive una situazione economica di reale difficoltà riesca a realizzare importanti intese e protocolli per attrarre fondi esterni alle casse comunali per quelle che sono esigenze prioritarie e principali per l’intera comunità.