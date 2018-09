La UILT Calabria “bacchetta” il Governatore Regionale

Condividi

Il segretario generale della UILT Calabria, Giuseppe Rizzo, a seguito del vertice regionale in tema di sistema aeroportuale dichiara che, < >.

A tal proposito, seguono anche le dichiarazioni del segretario regionale Luciano Amodeo, il quale, sottolinea limportanza del confronto attivo con le parti sociali per il raggiungimento degli obiettivi preposti, rivolti allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali calabresi, mediante il rilancio dei servizi offerti, al quale, dovrà seguire, quello dei livelli occupazionali.

< >.

A tal proposito, La UILT Calabria, denuncia lesasperato ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro, nonché quelli a tempo determinato, che hanno creato una longeva precarietà anche sullimportante scalo lametino, andando ben oltre le prospettive prefissate.

A seguito del rigetto del ricorso in appello della Regione Calabria, al Consiglio di Stato, per lassegnazione di alcuni lotti riferiti al bando di comarketing, emanato dalla stessa, ed, a fronte della continua riduzione dei servizi offerti sugli scali di Reggio e Crotone, la UILT Calabria auspica nuove prospettive, inerenti il possibile aumento dellofferta commerciale da parte dellex Compagnia di Bandiera, a sostegno dei cittadini e dei dipendenti attualmente assoggettati alla CIGS.

Il lento spegnimento delle luci, sugli aeroporti di Reggio e Crotone, costringe, la UILT Calabria, ad un estremo sollecito, affinché si attui un repentino piano dazione, non limitandosi ai tavoli interlocutori, bensì, dovranno essere adottate chiare prese di posizione, a cui dovranno seguire interventi concreti e non propagandistici, che non potranno prescindere dalle competenze necessarie per lattuazione di un opportuno piano di sviluppo.