La Mediterranea organizza viaggio studio nella capitale dell’UE

Il Master Internazionale di II livello in Diritto Privato Europeo dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, in collaborazione con il MICHR e con il Movimento “Contaminiamo i Saperi”, organizza la III edizione del Viaggio-studio nella capitale dell’Unione europea.

Dal 14 al 18 novembre 2018, gli studenti dell’Ateneo reggino, ma anche i laureati ed i professionisti esterni all’università interessati all’iniziativa, potranno visitare Bruxelles, una delle città più belle del Vecchio Continente, e le istituzioni europee (Parlamento e Consiglio dell’Unione in particolare), con guida in italiano.

Il viaggio è gratuito per gli iscritti alla II edizione del Master internazionale in diritto privato europeo, trattandosi di un’attività formativa prevista tra i moduli didattici del percorso post-lauream in questione.

Gli altri interessati potranno godere di prezzi agevolati e dovranno pagare, pertanto, solo 190 euro complessivamente (per voli e alloggio), salvo aumenti dei prezzi dei biglietti aerei.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa (composta dai corsisti e dai tutor del Master) o iscriversi al gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/298641134030510