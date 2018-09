La Leonida Edizioni pubblica Racconti distillati dell’autore Andrea Giordano

Condividi

La Leonida Edizioni arricchisce il catalogo delle pubblicazioni con il nuovo libro dell’autore reggino Andrea Giordano. Andrea Giordano è nato a Reggio Calabria nel 1990. Laureato al corso di laurea “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area Mediterranea” presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Ha già pubblicato le sillogi poetiche Quando fioriscono le rose (Kaleidon 2011) e Glicine (Leonida Edizioni 2015). “[…] Il testo è nato in quella linea sottile fra il pensiero e la spontaneità. Il libro non è altro che l’essenza dei racconti nati come l’estratto delle storie che ho vissuto. […] la vita e i suoi infiniti e assurdi risvolti.”