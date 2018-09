La Calabria si Mobilita, oltre 300 richieste per Calabresi in Movimento

Condividi

Reggio Calabria: più di 300 richieste di partecipazione per Calabresi in Movimento, per questo abbiamo – si legge in un comunicato – organizzato un tour di meeting per iniziare a radicare il Movimento nelle 5 province Calabresi. Gaetano Campolo ed il suo staff saranno a Catanzaro, Crotone e Cosenza per conoscerti di persona e proporre la collaborazione con il Movimento, prima della conferenza stampa del 31 ottobre 2018 con il Pofessore Diego Fusaro a Reggio Calabria. Un primo incontro con tutte le realtà del territorio per Gaetano Campolo ed il suo Staff conoscitivo e che saranno frequenti mensilmente in piu Comuni della Calabria.

Ecco gli eventi

Catanzaro

https://www.facebook.com/events/310608436421648/?ti=cl

Crotone

https://www.facebook.com/events/1071087043072672/?ti=cl

Cosenza

https://www.facebook.com/events/490611541437119/?ti=as

Reggio Calabria

https://www.facebook.com/events/1987278124827989/?ti=cl