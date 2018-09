Kento, “Resistenza Rap” sbarca negli USA

Condividi

“Resistenza Rap“, il primo libro del rapper Kento pubblicato a novembre 2016 per Round Robin, sarà distribuito negli Stati Uniti in lingua inglese.

Francesco “Kento” Carlo nella sua prima fatica letteraria, percorre la strada più difficile e autentica che porta al palco, quella della musica come strumento di cambiamento personale e sociale. Perché il rap non è solo contratti milionari. Racconti di viaggio, ma anche consigli per chi si avvicina a questo genere e aneddoti sulle tecniche di scrittura: un vero e proprio manuale del rap di lotta. Artwork di copertina a cura di Masito (Colle der Fomento). Francesco “Kento” Carlo è un rapper, attivista e blogger di Reggio Calabria, già vincitore del Premio Culture Contro le Mafie e promotore all’Hip-Hop Smash The Wall, progetto di collaborazione e solidarietà con la scena palestinese. Tiene un seguitissimo blog sulle pagine del Fatto Quotidiano ed è membro del consiglio direttivo della LIPS – Lega italiana poetry slam.

La nuova pubblicazione sarà edita da Bordighera Press all’interno della collana Crossings, la traduzione a cura di Emma Gainsforth e Siân Gibby con introduzione di Joseph Sciorra.