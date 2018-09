Intelligence, Guerini inaugura in Calabria Università d’estate

Condividi

Porte aperte a 100 studenti per la seconda edizione dell’Università d’estate sull’Intelligence che si svolgerà nella città calabrese di Soveria Mannelli dal 6 all’8 settembre 2018 presso la Biblioteca “Michele Caligiuri”.

A inaugurare la manifestazione il 6 settembre alle ore 17 sarà una lezione del presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir) Lorenzo Guerini. I saluti di introduzione saranno affidati al Rettore dell’Università della Calabria Gino Crisci, al direttore del Master in Intelligence dell’ateneo calabrese Mario Caligiuri e al componente del Copasir Ernesto Magorno. Al centro della seconda giornata, venerdì 7 settembre alle 18, ci sarà il tema “L’analisi di Intelligence e le sfide criminali” con Alessandro Ferrara della presidenza del Consiglio dei ministri. Le conclusioni, previste per sabato 8 settembre alle 18, saranno invece affidate al sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, per affrontare il tema “Intelligence e difesa: le tecnologie del blockchain”. L’Università d’estate sull’Intelligence si inserisce nell’ambito delle iniziative dell’Università della Calabria che ha promosso anche un corso di laurea magistrale in intelligence un master di secondo livello in intelligence. L’iniziativa è stata promossa anche dalla Fondazione “Italia Domani”.