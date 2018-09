In uscita il libro del locrese Annunziato Gentiluomo

Condividi

A brevissimo “Sapere, Saper Fare, Saper Essere nel Reiki”, primo libro della casa editrice Pische 2 sul sistema di guarigione naturale giapponese. Il volume è il frutto di realizzazioni, studi, pratica e intuizioni del locrese Annunziato Gentiluomo, giornalista, sociologo, insegnante ed esperto in discipline bionaturali.

Al centro vi è una lettura personale del Reiki che parte da un significativo viaggio nelle origini e negli stili tradizionali, ai quali l’autore si approccia con un profondo rispetto, e che ha come traguardo l’andare al di là del canale. “Ogni operatore Reiki, essendo un essere vivente, è un sistema biologico aperto in continuo scambio con l’ambiente in cui è immerso (è in relazione con), ha un proprio campo elettromagnetico con un suo livello di coerenza che incontra, nel proprio studio, il campo del suo ricevente con cui interagisce. Da questo incontro tutti escono diversi, nulla è più come prima!”, precisa Annunziato Gentiluomo.

Tra gli elementi di originalità rispetto agli altri testi vi sono il tentativo di definire quale sia la Fonte dell’Energia del Reiki attraverso la lettura degli Śastra vedici e la riflessione, mediante parole chiave, su cosa sia questa disciplina e soprattutto su quanto sia importante il concetto di responsabilità del proprio stato di salute sia per l’operatore sia per il cliente del trattamento. “Non possiamo dimenticare che i percorsi di crescita e trasformazione si fanno in due e in particolare l’operatore deve offrire nel setting un livello di coerenza alto, frutto delle sue scelte, dei suoi vissuti e di quanto si prende cura di sé”, continua l’autore.

Nel libro viene presentato anche il contesto legislativo con cui un operatore Reiki deve confrontarsi trattando la Legge 4 del 2013, il PRAI, il consenso informato, il codice di consumo e l’etica professionale. E l’ultimo capitolo è focalizzato su interviste a esperti che, partendo da un fisico quantistico (Massimo Sarotto), passando al responsabile tecnico di una scuola di shiatsu (Donato Mellone), al referente di un’associazione per la difesa dei diritti dei consumatori (Fabrizio Premuti), a un veterinario/docente universitario (Vincenzo Cuteri), a due medici (Nadia Tamburlin e Manuela Romeo e ) e al direttore di un’agenzia di formazione del MIUR (Andrea Iovino), hanno dato un significativo contributo per una migliore contestualizzazione del Reiki.

“Abbiamo voluto investire in questo progetto editoriale che abbiamo sposato subito perché innovativo. Ci riteniamo soddisfatti del risultato, consapevoli che si tratta di un manuale originale che si può collocare tra i migliori testi inerenti al Reiki. Crediamo che tanto un neofita quanto un insegnante esperto possano ricavare stimoli dalla lettura e dallo studio di questo libro” afferma l’editore Christian Bertello.

“È possibile scrivere un libro in quindici giorni? Oggi posso rispondere di sì. Quindici giorni per realizzarlo, ma almeno due anni di riflessioni intorno a un progetto che sentivo di dover portare alla luce. A febbraio scorso ho raggiunto i miei dieci anni di insegnamento del Reiki e in questo libro ho voluto condividere tutto quello che ho realizzato in questi anni con uno strumento tanto efficace quanto duttile. Ho messo al centro del mio excursus l’operatore, conferendogli un ruolo sociale ben preciso, a cui si legano dei doversi imprescindibili verso se stesso e verso i propri clienti. E la mia vita è presente in tutto il testo, a partire dalla lettura in termini di conoscenze, abilità e competenze che fa da fil rouge che accompagna trasversalmente i temi trattati, collocandoli in una cornice interpretativa coerente, per passare allo shiatsu e alla cultura vedica che studio e che fa parte integrante della mia vita”, conclude Annunziato Gentiluomo.

Tra qualche giorno il testo sarà acquistabile sui circuiti online e dal primo ottobre nelle librerie di settore di tutta Italia. Sono previste presentazioni in diverse regioni della penisola, iniziando da Torino. Inoltre l’autore sarà presente e citerà la sua opera in due convegni “Andare Oltre. Uniti nella Luce” (19-21 ottobre) presso il Quality Hotel Atlantic di Borgaro Torinese (TO) e “Oltre il tempo – Progetto Amore” (17 novembre) presso l’Hotel Leonardo da Vinci ad Erba (CO).

Annunziato Gentiluomo, PhD in Scienze e Progetto della Comunicazione, nato a Locri (RC), il 14-12-1977, è un insegnante, un saggista, un formatore, un giornalista e un esperto in discipline bio-naturali. È membro dell’OsMeSA dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e docente del Master di primo livello ribattezzato Salute, Promozione della Salute e Salutogenesi Prospettive Sostenibili di Intervento Multidisciplinare per il Servizio Sanitario Nazionale.

Docente di Reiki presso l’ASI Settore Arti Olistiche e Orientali e uno dei primi Reikologi iscritti al PRAI, propone corsi di Reiki da oltre dieci anni. Attualmente insegna tre stili tradizionali di Reiki (Usui Reiki Ryojo, Komyo Reiki e Japanese Reiki Style), l’Osho Reiki, il Karuna Reiki, il Kundalini Reiki, il Violet Flame Reiki e l’Holy Fire Reiki II, ultima frontiera americana di questa pratica. Ideatore del S.Y.M.M., acronimo di Stretching, Yoga, Meditazione e Mantra, un percorso che parte dal corpo e mira all’integrazione dei vissuti, ha conseguito l’abilitazione alla conduzione degli incontri del Progetto Gaia-Kirone e all’utilizzo del Protocollo Mindfulness Psicosomatica (Associazione Villaggio Globale APS). È un operatore Hado-Shiatsu, Istruttore di Shiatsu e Riflessologo presso l’Albo dei Tecnici del benessere dell’ASI. È un suonoterapeuta.

Dirige la testata on line ArtInMovimento Magazine (www.artinmovimento.com) ed è il Presidente delle Associazioni ArtInMovimento e Zephyria. Cura l’ufficio stampa di diversi eventi fra cui il Turin Underground Cinefest, festival del cinema indie.

È l’organizzatore, il direttore e il conduttore del convegno Andare Oltre. Uniti nella Luce sul tema della vita oltre la vita (www.artinmovimento.com/andareoltre).