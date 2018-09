Il pellegrinaggio a Ghorio apre i festeggiamenti in onore di Maria

Condividi

Con il pellegrinaggio a Ghorio di Roghudi di domenica 16 settembre iniziano i festeggiamenti in onore di Maria SS.Annunziata.

Vogliamo intensificare la nostra preghiera in continuazione con il Convegno Pastorale Diocesano (3-4-5 settembre) e che ha avuto come tema:”Amatevi di un amore forte Tutti, nessuno escluso.Mai! ” e nello stesso tempo insisteremo – ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione_ sui nostri rapporti all’interno della nostra comunita’ parrocchiale. Da quando sono stato nominato parroco delle due Comunita’ di Roghudi e Marina di S.Lorenzo -continua il parroco-ho sempre insistito sull’importanza della Comunione .La comunione va ricercata sempre e costruita . I momenti che viviamo ( la messa domenicale, le feste i pellegrinaggi) sono “linfa vitale” che permettono alle nostre comunita’ (piccole o grandi che siano) di relazionarsi tra di loro e di creare momenti di comunione. Il pellegrinaggio che faremo ci permettera’ di STARE BENE INSIEME E GIOIRE IN COMUNIONE. Ai tanti pellegrini che vogliono partecipare ci sara’ la possibilita’ di usufruire di due pulmini con partenza alle ore 8 dalla piazza Comunale di Roghudi. Alla S.Messa che sara’ celebrata a Ghorio di Roghudi, oltre ai tanti fedeli, ci sara’ la partecipazione del sindaco Pierpaolo Zavettieri e di tutta l’Amministrazione di Roghudi. Alla fine della Celebrazione Eucaristica il parroco don Giovanni “benedira’” i cellulari. Il parroco spiega cosi’ l’iniziativa:” Con l’avvento dei social media e di Internet i cellulari li portiamo sempre con noi. Allora perche’ non benedirli???? Una benedizione fa bene non al cellulare o al tablet, ma a chi lo UTILIZZA. Attraverso un video ( che e’ diventato pure virale) sto invitando tutti coloro che parteciperanno al pellegrinaggio di portare i cellulare per questa “benedizione”. Subito dopo tutti insieme all’ostello ci sara’ la condivisione del pranzo.