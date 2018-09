Il Gruppo Comunale A.I.D.O a Locri e Siderno

Condividi

Sabato 29 e Domenica 30 settembre p.v. si svolgerà la diciassettesima Giornata Nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) con l’adesione del Presidente della Repubblica.

I volontari dell’A.I.D.O. saranno presenti in oltre 1.400 piazze per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza, offrire una piantina di Anthurium andreanum.

Sabato 29 settembre, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, i volontari del Gruppo Comunale A.I.D.O. di Locri saranno presenti presso il centro commerciale “La Gru” a Siderno; domenica 30 settembre, dalle 10 alle 12:30, il banchetto di “Un Anthurium per l’informazione” si troverà, invece, di fronte alla Cattedrale di Locri.

«Ho deciso di sostenere A.I.D.O. – ha dichiarato Gianni Ippoliti – perché sono consapevole che, nonostante il grande impegno dell’Associazione, c’è ancora molto da conoscere in tema di donazioni: quando ho saputo che si potevano donare gli organi anche oltre i 90 anni, ho scoperto che molte persone non sono a conoscenza di questa importante possibilità e non sono aggiornate sulle modalità con cui si può donare e aiutare gli altri. Per questo è importante continuare ad informare i cittadini con tutti i mezzi possibili».

AIDO è impegnata per consentire ai cittadini di fare una scelta ragionata e consapevole.

Per questo appare sempre più importante il tema dell’informazione e del sostegno alla diffusione di una coscienza civica e solidale.

Così infatti dichiara Flavia Petrin, Presidente AIDO Nazionale:

“La nostra missione è quella di sostenere la medicina del trapianto, che ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo. Oggi vivono bene circa 50 mila persone trapiantate. E questo “bene” coinvolge anche le loro famiglie, con un effetto sociale molto positivo. Lavoriamo affinché i cittadini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente la loro volontà, per evitare espressioni di volontà negative perché mancano le nozioni necessarie”.

AIDO cerca di essere presente in tutte le occasioni possibili per far arrivare il messaggio ai 47 milioni di cittadini maggiorenni che non hanno ancora fatto una scelta di vita.

Perché dire di sì alla donazione vuol dire “SCEGLIERE LA VITA”.