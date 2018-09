Il 9 settembre a Rossano (Cs) il giornalista Andrea Scanzi

Condividi

Un’estate da ricordare per chi, alla lettura di ottimi libri ha assegnato il ruolo fondamentale di arricchimento dell’animo. Sono stati molti, infatti, nella città di Corigliano Rossano, gli appuntamenti della rassegna estiva di Lettura Autori d'(Amare) organizzata dalla Mondadori Bookstore e dalla Gallo Op-Agricor. La rassegna chiude domenica 9 settembre alle ore 19, Chiostro San Bernardino, località Rossano centro storico, con la terza tappa scelta dal poliedrico Andrea Scanzi che ha scelto proprio Corigliano Rossano, dopo Lamezia e Crotone, per la presentazione del suo libro “Con i piedi ben piantati sulle nuvole”. L’evento è stato organizzato dalla Mondadori Bookstore di Granata Group e dall’azienda Gallo-Op Agricor. Con il Patrocinio del Comune di Corigliano Rossano e della Regione Calabria. Dialogano con l’autore, la Dott.ssa Alessia Alboresi, responsabile Marketing azienda Gallo -Op Agricor e Avv. Francesco Cornicello. L’autore al termine della presentazione, incontrerà il suo pubblico per il firma copie del suo libro.

ANDREA SCANZI SCRITTORE E GIORNALISTA

Su Twitter si definisce “La rockstar del giornalismo italiano” (cit). Dal suo blog su Fatto Quotidiano Andrea Scanzi scrive di sé stesso: “Nato ad Arezzo nel 1974. Ho firmato l’autobiografia di Roberto Baggio, la biografia di Ivano Fossati, un saggio su Beppe Grillo, due bestsellers sul vino. Premio Nazionale Paolo Borsellino e Premio Lunezia con ‘Gaber se fosse Gaber’, spettacolo da me scritto e interpretato, in tour dal 2011 al 2013. Ne ho scritto un altro, ‘Le cattive strade’, con Giulio Casale: dedicato a Fabrizio De André, è tuttora in tour. A luglio 2012 è stata pubblicata la ristampa di Ve lo do io Beppe Grillo (prefazione di Marco Travaglio), uscito una prima volta nell’aprile 2008. A novembre 2013, per Rizzoli, è uscito Non è tempo per noi (Bur Bestsellers Rizzoli, cinque edizioni). Ad aprile 2015, per Rizzoli, è uscito il mio primo romanzo La vita è un ballo fuoritempo (sei edizioni). Nel novembre 2016 è uscito il mio secondo romanzo, I migliori di noi, Rizzoli (tre edizioni)”. Si laurea in lettere moderne all’Università di Siena nel 2000 con una tesi sui cantautori. È giurato al Club Tenco e Direttore Artistico del Premio Pigro Ivan Graziani. Giornalista pubblicista, ha scritto per Il mucchio selvaggio, il manifesto, Il Riformista, L’Espresso e Panorama, prima di passare nel 2005 a La Stampa. Nell’estate del 2011 approda a Il Fatto Quotidiano dove si occupa di diversi argomenti, principalmente politica, musica e sport.