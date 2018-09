Il 15 settembre assemblea provinciale di Potere al Popolo a Reggio Calabria

Condividi

Il percorso di strutturazione e consolidamento di Potere al Popolo! ha raggiunto una fase cruciale: dopo il campeggio nazionale di Marina di Grosseto che ha visto la presenza di oltre mille attivisti, si è ratificata la volontà di costituirsi come soggetto politico indipendente, basato sul principio “una testa un voto”, con portavoce e coordinamento nazionale eletti democraticamente e una struttura organizzativa leggera che dia centralità alle assemblee territoriali ma utilizzi anche le nuove tecnologie informatiche.

Così la campagna di adesioni, lanciata il mese scorso attraverso i banchetti in tutta Italia e ora possibile anche all’indirizzo web poterealpopolo.net, diventa ancora più importante considerando la scadenza di ottobre quando si voterà attraverso la nuova piattaforma nazionale lo statuto di Potere al Popolo!

Ma non è solo per discutere i punti dello Statuto che gli attivisti di Potere al Popolo! di Reggio Calabria hanno convocato un’assemblea provinciale che si terrà sabato 15 settembre dalle ore 17 nella Casa del Popolo di Via Gatto 25.

L’autunno che verrà non si preannuncia per nulla semplice per il nostro paese, di fatto mai uscito dalla crisi e, nonostante strepiti e bofonchiamenti dei due capi del Governo, le parole del Ministro Tria non fanno altro che presagire nuovi tagli ai servizi e ulteriore compressione dei diritti, e il potenziamento della ormai ben nota campagna ideologica contro il nemico invasore a distogliere lo sguardo dai reali problemi.

Per questo è urgente strutturare Potere al Popolo!, per dare uno strumento a tutte quelle tante persone che non intendono rassegnarsi alla situazione attuale. E per farlo l’organizzazione nazionale deve procedere di pari passo con lo sviluppo del lavoro territoriale che, a Reggio Calabria, vedrà a breve l’avvio di sportelli che possano dare risposte concrete ai vari bisogni dei settori più deboli e marginalizzati della nostra società. Queste attività, di come rafforzarle e ampliarle, di come diffonderle nel territorio dell’Area Metropolitana, costituiranno l’altro grosso nodo su cui gli attivisti reggini di Potere al Popolo! si confronteranno nel corso della prossima assemblea