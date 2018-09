I behike moro si aggiudicano il premio nazionale “folk & world”

Condividi

I giovani calabresi Behike Moro della scuderia Calabria Sona, già vincitori nel 2017 del Gran Premio Manente, vincono in Puglia il Premio Nazionale “Folk & World – Nuove Generazioni”, ideato da Antonio Melegari, Giordano Sangiorgi e Marco Bartolini. Il Premio è organizzato da Li Ucci Festival, Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, La Musica nelle Aie di Castel Raniero, con il patrocinio di Mei – Meeting etichette indipendenti e It-Folk con la collaborazione di BlogFoolk, dedicato ad esperienze italiane under 35 nel folk e nella world music.

E’ appena passata l’ottava Edizione de “LI UCCI FESTIVAL”, a Cutrofiano comune di quasi 9mila abitanti che si trova nella Grecia salentina a circa trenta chilometri da Lecce, il festival, organizzato dall’associazione culturale Sud Ethnic e dal Comune di Cutrofiano, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari ed il patrocinio, tra gli altri, di Mibac, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Istituto Diego Carpitella ed il supporto di vari partner pubblici e privati, ricorda non solo i cantori de “Li Ucci”, lo storico gruppo salentino (guidato da Uccio Aloisi, Uccio Bandello e Narduccio Vergaro) custode degli “stornelli”, dei canti d’amore e di lavoro ma anche un’intera generazione di cantori capaci di tramandare il patrimonio popolare salentino.

Sabato 15 settembre il festival si è concluso anche con il Concerto-evento della band Behike Moro che ha conquistato il Premio Nazionale. Il gruppo, proveniente da Montebello Ionico, in provincia di Reggio Calabria, nasce all’inizio del 2017 guidato dall’idea di comporre musica traendo ritmi e melodie dalla tradizione calabrese miscelate a sonorità tipicamente flamenche e ad un sound pop-rock. Il simbolo della band è una fetta circolare di bergamotto, frutto tipico che cresce solo in Calabria. I Behike Moro fanno parte del Circuito Calabria Sona

La selezione, per il Premio Nazionale Folk & World, ha coinvolto gruppi ed esperienze provenienti da ogni parte d’Italia, è stata effettuata in base all’effettiva proposta di musica folk e world, alla qualità musicale, all’originalità dei brani e alla loro funzionalità in uno spettacolo live, alla capacità interpretativa rapportata al numero di elementi e all’immediatezza del messaggio. Il Premio folk e world “Nuove generazioni” è stato assegnato a questo giovane gruppo calabrese. Giuseppe Marasco direttore generale di Calabria Sona è soddisfatto e ci dice: “I nostri artisti ricevono consensi Nazionali e grazie alla nostra realtà riusciamo a suscitare interesse e a generare sempre novità per espandere la musica della nostra terra creando contaminazioni e collaborazioni con grandi realtà nazionali e internazionali”. Inoltre i Behike Moro sono stati invitati a MUSICA NELLE AIE a Faenza a Maggio 2019.