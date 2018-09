Giovanni Caccamo a Spezzano della Sila (Cs) con il suo “Eterno Tour”

Condividi

“Eterno Tour” è il nuovo tour di Giovanni Caccamo che sarà sui palchi delle più suggestive piazze e arene estive d’Italia con uno spettacolo nuovo e una formazione davvero speciale. Insieme a Giovanni, sul palco, ci saranno infatti il Maestro Beppe D’Onghia al pianoforte e il Nu-Ork Sextet, ensemble storico di Lucio Dalla, composto da Anton Berovski (violino), Elvi Berovski (violino), Erica Alberti (viola), Enrico Guerzoni (violoncello), Massimo Sutera (basso) e Lele Veronesi (batteria e percussioni).

“Finora ho sempre fatto concerti piano e voce” racconta Giovanni “la cosa magnifica, è che, per la prima volta, mi ritrovo sul palco con un ensable diretto dal Maestro Beppe D’Onghia che ho sempre seguito, da fan e da spettatore, e che ora ritrovo al mio fianco, alla direzione musicale del mio spettacolo. L’idea è quella di mettere in mostra una mia parte vocale e canora inedita. Con l’ultimo disco ho riscoperto alcune sfumature della mia voce e del mio essere interprete che prima non conoscevo e ora sono molto felice di poter portare questo nuovo lavoro dal vivo.”

Il tour è organizzato da International Music and Arts.

Durante lo spettacolo, il cantautore siciliano, presenterà dal vivo “Eterno” il suo terzo album dopo “Qui per te” e “Non siamo soli”, uscito lo scorso 9 febbraio per Sugar e prodotto da Taketo Gohara con gli arrangiamenti di Stefano Nanni, collaboratore storico di Luciano Pavarotti e registrato nei mitici studi di Abbey Road insieme alla prestigiosa London Session Orchestra. Oltre a presentare le nuove canzoni , Caccamo proporrà anche brani del passato riarrangiati e un omaggio a due grandi cantautori italiani.