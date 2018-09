Giannuzzi (Agricoop): “agricoltori crotonesi senza acqua”

Condividi

“Apprendiamo, con grande soddisfazione, che dopo le rivendicazioni dei giorni scorsi da parte del Consorzio Agricoop a difesa degli agricoltori Crotonesi, la società l’A2A, che gestisce l’approvvigionamento idrico, ha annunciato di aver concordato con la Regione Calabria ulteriori rilasci di acqua dai bacini idroelettrici a favore dell’agricoltura a fronte di una compensazione per la mancata produzione elettrica – afferma Innocenza Giannuzzi

Presidente del Consorzio Agricoop.

“E’ quanto si legge in una nota della multiutility lombarda, inviataci dagli uffici del Ministero dell’Agricoltura. Ringraziamo la stampa per l’attenzione dimostrata verso il comparto agroalimentare e la Regione Calabria che si è attivata nell’immediato per la risoluzione, anche se temporanea della vicenda”.