Garante infanzia Comune di Reggio Calabria: “No a strumentalizzazioni”

“Sempre più spesso nel dibattito pubblico assistiamo a schermaglie dialettiche, dai toni a volte anche particolarmente accesi, intorno ai tanti temi che toccano da vicino il mondo dei minori. Schermaglie dietro le quali, purtroppo, mi sembra di individuare il velato tentativo di piegare questioni di prioritaria rilevanza ed estremamente delicate sotto il profilo sociale ed assistenziale, a logiche tipiche della strumentalizzazione di parte. Ritengo, in tal senso, che sia necessario porre un freno a questa deriva, riportando le tematiche legate ai minori nell’alveo di un sano e costruttivo confronto che ponga al centro problemi e proposte concrete”.

E’ quanto afferma il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Reggio Calabria, Giovanna Campolo, che aggiunge: “Il nostro territorio è alle prese con diverse criticità su vari fronti, dalla garanzia dei servizi essenziali, all’edilizia scolastica fino alla tutela dei diritti fondamentali. In questo contesto lo sforzo che sto compiendo passa dalla costituzione di un ufficio di esperti volontari che, in sinergia con il Sindaco e gli Assessori all’Istruzione ed alle Politiche sociali, intende puntare su buone prassi e spirito di servizio. In questa direzione, – evidenzia Campolo – stiamo analizzando la questione sicurezza che investe gli edifici scolastici reggini, anche sulla scorta dell’opportuna segnalazione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, circa il dato emerso dall’indagine del Miur sulle scuole calabresi che per larghissima parte sarebbero carenti di certificato di agibilità. Parallelamente, sto portando avanti un dialogo con il mondo della scuola e, in particolare con i dirigenti scolastici, su come rendere più incisive le politiche sociali ed educative e realizzare compiutamente la tutela dei diritti dei minori. Questioni sulle quali – rimarca il Garante dei minori di Reggio Calabria – auspico l’avvio di un confronto operativo scevro da doppi fini, specie di natura politica, e denso semmai di contenuti e proposte. E’ quanto mai opportuno, specie in una fase storica come quella attuale in cui si registra una forte sofferenza delle politiche sociali rivolte all’infanzia e all’adolescenza, che i vari interlocutori istituzionali si adoperino per la ricerca di soluzioni per le emergenze che affliggono il sistema educativo e socio-assistenziale. Il mio ufficio, in tal senso, – conclude Campolo – innalzerà, ulteriormente, il livello d’attenzione, al fine di scongiurare che intorno alle problematiche che interessano i minori si sviluppino battaglie politiche che nulla hanno a che vedere con le difficoltà reali con le quali devono fare i conti, quotidianamente, famiglie e cittadini”.