Domani alla Camera di Commercio il workshop “La sfida digitale delle imprese”

Si terrà domani 25 settembre, alle ore 10.00, alla Camera di Commercio di Catanzaro, il workshop “La sfida digitale delle imprese”, organizzato dalla CCIAA di Catanzaro per il tramite del suo Sportello PID, Punto impresa Digitale, in collaborazione con Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Catanzaro e Dintec, Consorzio per l’Innovazione Tecnologica.

I lavori saranno aperti dal presidente della CCIAA, Daniele Rossi, e dal segretario generale, Maurizio Ferrara. A seguire relazionerà sul tema Alessio Misuri, responsabile Innovazione di Dintec.