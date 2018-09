Domani a Palazzo Campanella convegno sul Bando Impianti Sportivi

Condividi

L’iniziativa – promossa dal consigliere delegato dalla Regione Calabria allo Sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato, nonché capogruppo de “La Sinistra” Giovanni Nucera – si terrà dalle 17,00 alle 19,00nella sala Federica Monteleone”.

Nel corso del convegno intitolato “Bando impianti sportivi – Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi’ sarà illustrato l’Avviso pubblico che prevede la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per interventi finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi.