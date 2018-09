Domani a Lamezia Terme convegno “La nuova Politica Agricola Comune 2021-2027”

Condividi

Mercoledì 19 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l’hotel Lamezia di Lamezia Terme, indetto da ANPA-Liberi Agricoltori Calabria, si terrà un convegno su: “la nuova Politica Agricola Comune 2021-2027”

I lavori saranno introdotti e coordinati da Giuseppe Mangone, presidente regionale di ANPA-Liberi Agricoltori Calabria.

Relazioneranno: il Prof. Angelo Frascarelli, docente al Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Perugia che illustrerà le novità che riguardano i pagamenti diretti e il Prof. Maurizio Nicolai, direttore di ARCEA, che tratterà le novità che sono previste per lo Sviluppo Rurale, dai nuovi regolamenti sulla PAC.

Al convegno, hanno confermato la partecipazione: l’On. Massimo Paolucci, parlamentare europeo di LEU, membro della commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale; l’avv. Alessandro Zanfino, già Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale della regione Calabria; il Dott. Giacomo Giovinazzo nuovo direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria; Furio Venarucci, vicepresidente nazionale Liberi Agricoltori; Federica Lotti, direttore nazionale Liberi Agricoltori.Saranno presenti numerosi agricoltori, tecnici e dirigenti di ANPA-Liberi Agricoltori.

A partire da questo convegno, ha dichiarato il presidente Giuseppe Mangone, ANPA – LiberiAgricoltori Calabria svilupperà una serie di iniziative per conseguire il più ampio coinvolgimento degli agricoltori e delle agricoltrici della Calabria per seguire gli sviluppi del dibattito sulla PAC per la quale, com’è noto, lo scorso 1° giugno la Commissione Europea ha approvato le proposte legislative.