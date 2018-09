Diamante (Cs) – Street Art per “La Ginestra”

Condividi

Una delle opere di OSA, l’operazione Street Art a Diamante, promossa da Haz Art e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Diamante, sarà dedicata allo Sportello Antiviolenza La Ginestra e al tema del contrasto alla violenza di genere.

Il tema dei Diritti Umani interpretato da ciascuno degli artisti impegnati, è al centro di OSA18, e in questo contesto particolarmente calzante come sottolinea Teresa Sposato presidente dello Sportello – risulta la proposizione di un’opera sulla tematica della violenza sulle donne. L’opera dedicata a La Ginestra sarà rivelata e presentata nel corso di un momento inaugurale che si svolgerà nei prossimi giorni alla presenza delle autorità cittadine. Mission dello sportello La Ginestra di Diamante, lo ricordiamo, è quella di dare voce alle donne che non hanno voce grazie a un lavoro d’intesa con l’assessorato al Welfare del Comune di Diamante e, come detto, a un’equipe di professionisti che mettono gratuitamente a disposizione le loro competenze, fornendo un quotidiano sostegno psicologico e legale a tutte le donne vittime di violenza per superare il muro del silenzio. A questo lavoro si accompagnano importanti attività pubbliche di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.