Dalla scuola di periferia l’augurio dei delegati del Movimento Noi

Condividi

“L’Augurio di Buona Scuola parte dalla periferia perché i bambini, i giovani, sono tutti uguali e a loro è affidato il destino del nostro Paese.

Sarebbe assurdo credere che in una Città si possa immaginare la distinzione della scuola di periferia da quanto, per una sorta di distorsione culturale, viene considerato il “salotto buono”. Il Movimento NOI – Rete Umana desidera rafforzare l’idea di una Scuola unica per forma e principi, in una Città nella quale l’Amministrazione degli ultimi anni, ha generato troppe differenze creando isole felici e arcipelaghi abbandonati”. Questo, il senso ma anche l’impegno dei Delegati del Movimento NOI che si sono ritrovati davanti all’Istituto Comprensivo del Rione Massa, sul lungo fiume, per dare voce ai buoni auspici. Promotori dell’iniziativa, molto apprezzata dalla rete, Rosita Terranova Delegata alla Disabilità, Vincenzo Capocasale Delegato alla Famiglia e rapporti con il Clero, Luana Gallo Delegata all’Ambiente, Eleonora Cafiero del coordinamento nazionale, Alfonso Rago Delegato per Corigliano Rossano e Fabio Gallo Portavoce Nazionale.