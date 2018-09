Crotone – Riattivata la fontana di via XXV Aprile

Condividi

Non è stata scelta a caso la data del 21 settembre, Giornata Internazionale della Pace, per riattivare la fontana di via XXV Aprile, dopo i lavori di recupero da parte dell’amministrazione Comunale così come i colori rosso blu, i colori della città.

Lo ha spiegato il sindaco Ugo Pugliese, intervenuto alla semplice ma simbolica cerimonia che si è tenuta ieri sera alla quale hanno partecipato con l’assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace, Consiglieri Comunali e tanti cittadini.

“Nelle piccole quanto nelle grandi azioni è necessario un clima di pacificazione. E’ opportuno condividere i percorsi nell’interesse dei cittadini e del territorio. Quando si fa squadra i risultati si ottengono. Oggi restituiamo alla città la funzionalità di questa fontana che non è solo una bella opera di arredo urbano. Vuole anche essere un simbolo di speranza e di unità per la nostra comunità. Fondamentale in questo percorso la collaborazione dei cittadini” ha detto il sindaco Pugliese.

Dello stesso avviso l’assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace che ha coordinato i lavori: “dopo il recupero della fontana di piazza Umberto I, non funzionante da tempo immemore e recuperata tutta l’area circostante, anche questa fontana è stata riattivata. Molti cittadini chiedevano da tempo che ritornasse in funzione. Stiamo lavorando anche per riqualificare quelle presenti in altri quartieri. La vivibilità dei luoghi si riscontra anche con queste attività di recupero” ha detto l’assessore Pedace.

L’iniziativa di ieri sera si inserisce in un’ampia azione di riqualificazione che si sta realizzando a cominciare dalla nuova illuminazione pubblica che è già installata in numerosi quartieri della città, dalle principali strade del centro come via Vittorio Veneto o via Mario Nicoletta ai quartieri come Tufolo e Farina ed interesserà tutta la città.

Come il nuovo impianto fognario che ha evitato questa estate problemi alla balneazione, il ripristino dell’impianto di depurazione, la nuova pavimentazione stradale in numerose arterie cittadine oltre alla riqualificazione in corso di aree importanti come quella adiacente il Palakro ed in altri quartieri della città ed alla pulizia di canali, sottopassi e caditoie.

Azione specifiche e programmate che l’Amministrazione Pugliese ha e sta effettuando, coordinate dall’assessorato ai Lavori Pubblici e con la preziosa e fattiva collaborazione dei tecnici comunali.

Piccole e grandi opere di riqualificazione per il recupero della vivibilità cittadina.

La fontana di via XXV Aprile, in occasione delle partite casalinghe del Crotone, lo stadio è a pochi passi, si illuminerà di rosso blu che sono anche i colori della squadra mentre negli altri giorni saranno i colori nazionali, rosso, bianco e verde, a fare da coreografia.