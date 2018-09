Crotone – Prolungata la zona a traffico limitato su lungomare

Condividi

Da oggi 21 settembre fino al 29 settembre prossimo è istituita su Viale Cristoforo Colombo ed in continuazione su viale Gramsci, a partire da piazza Rino Gaetano fino all’incrocio con via Roma l’interdizione al traffico veicolare nei giorni di venerdì e sabato dalla ore 20.00 alle ore 24.00

Il provvedimento integra quello già adottato precedentemente che stabiliva il 15 settembre come ultimo giorno di chiusura del tratto di lungomare citato.

Tuttavia si è delineata, anche in considerazione delle temperature che si stanno registrando in questi giorni e l’alto afflusso che si registra nei fine settimana sul lungomare cittadino, l’opportunità di prolungare la zona a traffico limitato ed il divieto alla circolazione veicolare per consentire la sicura circolazione dei pedoni