Crotone – lavori di riqualificazione in via Fellini

Lavori di riqualificazione urbana via F. Fellini.

L’assessorato ai Lavori Pubblici comunica la chiusura temporanea al transito veicolare del tratto stradale via Ada Negri da via Nazioni Unite sino ad incrocio via Sibilla Aleramo, con inizio giovedì 13 settembre 2018 sino al termine dei lavori preventivati in giorni 25 fatto salvo eventuali imprevisti.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.