Crotone – Indagine statistica dell’Asp sull’incidenza tumorale

L’incidenza tumorale nel territorio redatta dall’Asp di Crotone, a seguito della richiesta delle indagini sulle miniere promossa dalla senatrice Margherita Corrado sarà esposta Comune di Casabona nel corso di un incontro di presentazione dei dati.

Ad introdurre l’indagine statistica, sabato 29 settembre 2018, ore 17:30, Giancarlo La Greca responsabile del registro tumori dell’Asp di Crotone. Inoltre il sindaco, raccogliendo l’invito del presidente dell’associazione la collina dei veleni Enzo Voce, che sarà presente nell’occasione, illustrerà gli effetti previsti nel progetto di bonifica industriale di Crotone.

Un’importante occasione per fare il punto su un tema come quello della salute pubblica. E necessario mantenere alta l’attenzione sui fenomeni e le cause relative all’incidenza tumorale ormai diventata una delle più frequenti patologie delle malattie degenerative presente nel nostro territorio.