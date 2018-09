Crotone – Incontro territoriale comitato costituente Forum Terzo Settore

Condividi

Nell’ambito delle attività promosse dal comitato costituente del Forum del Terzo Settore della provincia di Crotone, al fine di promuovere la più ampia e consapevole partecipazione al percorso di costituzione del Forum del Terzo Settore nel territorio provinciale ed in continuità con gli incontri territoriali già svolti, si invitano tutti gli enti del terzo settore operanti nei Comuni ricompresi nel distretto socio-sanitario di Crotone, a partecipare all’incontro organizzato per il giorno 20 settembre p.v., alle ore 17.00, presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato, sita in Crotone alla Via Roma n. 177.