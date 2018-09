Crotone – Il sindaco Pugliese su Akros “populismo” spicciolo

Condividi

Ancora una volta assistiamo a scene di “populismo” spicciolo da parte di rappresentanti istituzionali dei Cinque Stelle. Sarebbe opportuno che prima di sostenere fantomatiche ipotesi ci si informasse sulla realtà dei fatti.

Ed i fatti sono che la città di Crotone, il sindaco di Crotone, pur ereditando un accordo sindacale siglato dalla precedente amministrazione, ha già assunto in Akrea ventotto ex operatori Akros, che ricordo agiva su base provinciale.

Siamo stati gli unici a garantire una continuità lavorativa a tante persone, rispetto ai contenuti di quell’accordo ed allo stesso tempo salvaguardando l’unica realtà, Akrea, che rispetto a tante altre partecipate negli anni sono fallite.

Fatti a conoscenza anche dei manifestanti di questa mattina, che ho ricevuto più volte, ma evidentemente sconosciuti a chi, come l’on. Barbuto, preferisce la demagogia alla fattiva collaborazione istituzionale.

Parlare senza conoscere è quanto di più deleterio si possa fare. A maggior ragione chi ha incarichi istituzionali di alto livello.